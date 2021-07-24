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В городах Франции протестуют против "паспорта здоровья", начались столкновения

Суббота, 24 июля 2021, 20:14
В городах Франции протестуют против паспорта здоровья, начались столкновения

В ряде французских городов тысячи людей протестуют против введения доступа к ряду услуг по "паспорту здоровья", удостоверяющему прививку от коронавируса, отрицательный тест или выздоровление после болезни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Организаторы акций сообщили в правоохранительные органы, что в целом на всей территории страны ожидают участия около 110 000 человек.

В Париже люди начали к полудню собираться в трех точках - на площади Трокадеро, у Бастилии и возле Государственного совета, откуда должны были отправиться по улицам города. В столице к организации протеста причастны в том числе лидеры "желтых жилетов".

Шествие начали со слоганами за свободу выбора, как "Марон, нам не нужен твой паспорт" и подобными.

Позже в нескольких местах начались столкновения с полицией. 

Со стороны протестующих бросали петарды и различные предметы, полиция отвечала слезоточивым газом. Возле Монтпелье протестующие напали на съемочную группу телеканала, журналистам пришлось уйти.

В Марселе, по оценкам префектуры, акция собрала около 4 тысяч человек. Об инцидентах на ней не сообщается. Отдельные участники играли на ударных инструментах и ​​танцевали.

В Лионе, где вышли около 900 человек, произошли столкновения между небольшой частью протестующих и полицией - первые начали строить баррикады и бросаться петардами, полиция применила слезоточивый газ, а затем водомет, когда часть демонстрантов попытались перекрыть трассу.

В Страсбурге вышли около 4000 человек, выкрикивая лозунги за свободу и отставку президента Эммануэля Макрона. В Лилле вышли около 2000 человек. Эти акции прошли без инцидентов.

Напомним, во Франции с 21 июля "паспорта здоровья" стали обязательным документом для доступа в места культуры и отдыха. С августа их применение хотят расширить на рестораны и путешествия поездом и самолетом.

После этого объявления стремительно возросло количество желающих вакцинироваться, также в ряде городов прошли протесты против "паспортов здоровья". По данным министерства внутренних дел, в прошлую субботу участие в акциях приняли более 100 тысяч человек, в том числе около 18 тысяч в Париже. 

23 июля Национальная ассамблея - нижняя палата парламента - приняла проекты об обязательной вакцинации медиков и "паспортах здоровья" в первом чтении, теперь текст на рассмотрении Сената.

Cоцопрос, проведенный по заказу BFMTV институтом Elabe, свидетельствует, что 76% французов поддерживают идею обязательной вакцинации для медиков и персонала ухода, и 58% поддерживают допуск в рестораны и торговые центры по "паспортами здоровья".

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Темы: Франция
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