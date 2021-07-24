У Кривому Розі арештували вітчима, який тримав 7-річну дитину на ланцюгу

У Кривому Розі взяли під варту 30-річного чоловіка, який утримував на ланцюгу 7-річного сина своєї співмешканки.

Джерело: поліція Дніпропетровської області

Деталі: 24 липня Дзержинським районним судом чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

23 липня хлопчик сам зателефонував на лінію 102 та розповів, що чоловік матері б’є його та прикував до батареї ланцюгом. Правоохоронці звільнили дитину та відвезли до лікарні.

Вони встановили, що хлопця прикував ланцюгом до батареї співмешканець матері, а сам пішов на роботу. За його словами, у такий спосіб він намагався "перевиховати" сина, який нібито постійно втікає з дому. Цього ж дня чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 125 (умисні легкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловіку вручено повідомлення про підозру за цими статтями. Йому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.