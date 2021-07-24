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В Кривом Роге арестовали отчима, державшего 7-летнего ребенка на цепи

Суббота, 24 июля 2021, 20:52

В Кривом Роге взяли под стражу 30-летнего мужчину, который удерживал на цепи 7-летнего сына своей сожительницы.

Источник: полиция Днепропетровской области

Детали: 24 июля Дзержинским районным судом мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

23 июля мальчик сам позвонил на линию 102 и рассказал, что муж матери бьет его и приковал к батарее цепью. Правоохранители освободили ребенка и отвезли в больницу.

Они установили, что парня приковал цепью к батарее сожитель матери, а сам пошел на работу. По его словам, таким образом он пытался "перевоспитать" сына, который якобы постоянно убегает из дома. В этот же день мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

 

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 125 (умышленные легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Мужчине вручено уведомление о подозрении по этим статьям. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Украинская правда
Темы: Кривой Рогдети
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