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У США визначилися з кандидатурою посла в Україні – експосол

Субота, 24 липня 2021, 22:29
У США визначилися з кандидатурою посла в Україні – експосол

Адміністрація президента США вже підібрала кандидатуру на посаду посла в Україні та наразі завершує необхідні процедури перед його призначенням.

Джерело: колишній посол США в Україні Вільям Тейлор під час обговорення, організованого Українським вільним університетом, передає Укрінформ

Пряма мова: "США мають представництво в Україні, але без посла. Утім, я володію достовірною інформацією, що посла вже було обрано, і зараз ця особа проходить через необхідний процес, після чого прибуде до Києва, щойно отримає згоду Сенату".

Деталі: Тейлор наголосив, що адміністрація Байдена досі формується та має ряд важливих вакантних посад.

"Слід трохи почекати перед тим, як робити висновки стосовно адміністрації Байдена. Так, я не згоден із їх рішенням стосовно "Північного потоку", але точно відомо, що цю адміністрацію очолює президент, який знає Україну та Росію, а це – дуже важливо", - зазначив експосол.

Що передувало: Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент тимчасово керує американським посольством в Україні на період відпустки тимчасової повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін.

Раніше повідомлялося, що Кент може бути на чолі посольства до офіційного призначення нового посла США в Україні, яке може статися в жовтні-листопаді цього року.

Передісторія:

  • У травні 2020 року тодішній президент Дональд Трамп запропонував кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона на пост посла США в Україні. Невдовзі Білий дім відправив його кандидатуру на розгляд Сенату.
  • У вересні Дейтон отримав схвалення у Комітеті із закордонних справ Сенату.
  • У січні 2021 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Адміністрація президента США Джо Байдена шукає нову кандидатуру на посаду посла в Україні замість Кіта Дейтона, кандидатуру якого вносив Дональд Трамп.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАдипломатичні відносини
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