Вітренко проти невигідних закупівель газу з РФ, "Газпром" пояснив слова Міллера

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що пропозиції РФ щодо збереження транзиту через Україну в обмін на невигідні закупівлі російського газу для нашої країни є неприйнятними.

Джерело: Вітренко в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє пресслужба "Нафтогазу", коментар "Газпрому" щодо заяви Вітренка

Пряма мова Вітренка: "По-перше, це (заяву керівника "Газпрому" Олексія Міллера) можна поєднати з попередніми заявами Путіна, які фактично полягають у тому, що вони хочуть, щоб Україна напряму домовлялася з Росією. Але ці домовленості, і Путін натякав на це прямо, включали й імпорт російського газу. І так завжди було, що росіяни наполягали, щоб ми купували багато російського газу за ціною, яка є значно вищою за ринкову. І наслідком усього цього було те, що ми в середньому сплачували на $5 млрд більше за російський газ, ніж ми отримували за транзит".

"Ось таке продовження транзиту, коли Україна ще має доплачувати Росії, нам не потрібне. Ми зараз витрачаємо менше на весь імпортований газ, ніж отримуємо за транзит. Зараз Україна в плюсі, ми отримуємо гроші в держбюджет. Якісь домовленості, які призводять до того, що гроші з України йдуть до Росії, нам не потрібні".

Деталі: У свою чергу, "Газпром" у відповідь на заяву Вітренка наголосив, що не пропонував Україні купувати російський газ.

Дослівно "Газпром": "Звертаємо увагу, що ніхто не пропонував Україні купувати російський газ. Коментар голови правління "Газпрому" Олексія Міллера адресований нашим партнерам з країн ЄС, в першу чергу – німецьким.

Йдеться про обсяги транзиту через Україну після 2024 року відповідно до нових обсягів закупівель російського газу компаніями країн ЄС за новими контрактами. І про те, що нас у зв'язку з цим, в тому числі, турбує питання декарбонізації економіки Європейського Союзу".

Що передувало: 23 липня глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія готова транспортувати через Україну після 2024 року газ "на ринкових умовах і за ринковими цінами".

"Для обсягів нових закупівель російського газу українським маршрутом сумарно вище поточних транзитних зобов'язань "Газпром" готовий навіть збільшити обсяги транзиту через Україну"", - сказав він.