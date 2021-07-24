Витренко против невыгодных закупок газа из РФ, "Газпром" объяснил слова Миллера

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что предложения РФ по сохранению транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для нашей страны неприемлемы.

Источник: Витренко в эфире телеканала "Украина 24", сообщает пресс-служба "Нафтогаза", комментарий "Газпрома" относительно заявления Витренко

Прямая речь Витренко: "Во-первых, это (заявление руководителя "Газпрома" Алексея Миллера) можно совместить с предыдущими заявлениями Путина, которые фактически состоят в том, что они хотят, чтобы Украина напрямую договаривалась с Россией. Но эти договоренности, и Путин намекал на это прямо, включали и импорт российского газа. И так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной. И следствием всего этого было то, что мы в среднем платили на $5 млрд больше за российский газ, чем мы получали за транзит".

"Вот такое продолжение транзита, когда Украина еще должна доплачивать России, нам не нужно. Мы сейчас тратим меньше на весь импортированный газ, чем получаем за транзит. Сейчас Украина в плюсе, мы получаем деньги в госбюджет. Какие-то договоренности, которые приводят к тому, что деньги из Украины идут в Россию, нам не нужны".

Детали: В свою очередь, "Газпром" в ответ на заявление Витренко подчеркнул, что не предлагал Украине покупать российский газ.

Дословно "Газпром": "Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Комментарий председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера адресован нашим партнерам из стран ЕС, в первую очередь — немецким.

Речь идет об объемах транзита через Украину после 2024 года в соответствии с новыми объемами закупок российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам. И о том, что нас в этой связи, в том числе, заботит вопрос декарбонизации экономики Европейского Союза".

Что предшествовало: 23 июля глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания готова транспортировать через Украину после 2024 года газ "на рыночных условиях и по рыночным ценам".

"Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств "Газпром" готов даже увеличить объемы транзита через Украину", - сказал он.