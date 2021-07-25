В Нікарагуа арештували сім потенційних кандидатів у президенти

В Нікарагуа уряд Даніеля Ортеги затримав сьомого за рахунком потенційного кандидата у президенти - Ноеля Відорре.

Джерело: AFP

Деталі: Ноеля Відорре помістили під домашній арешт за звинуваченням у "підриві суверенітету" Нікарагуа. Він був одним з потенційних кандидатів від групи Alianza Ciudadanos por la Libertad, що виступала проти Ортеги.

75-річний Ортега буде балотуватися на президентських виборах четвертий раз поспіль. Він буде кандидатом від правлячого "Сандиністського фронту національного визволення".

Що передувало: Репресії в країні почалися 2 червня. Політичні суперники Ортеги зіштовхнулися з серією обшуків і нічних арештів за звинуваченням в "загрозі суверенітету" Нікарагуа. Звинувачення базуються на законі, ініційованому Ортегою і схваленому законодавцями в грудні, який критикується як спосіб змусити замовкнути опонентів напередодні виборів. Закон забороняє "тим, хто просить, вітає і аплодує запровадженню санкцій проти Нікарагуа" претендувати на державні посади.

Загалом уряд Ортеги затримав 28 осіб.

Ортега каже, що люди є "злочинцями", які прагнуть повалити його за підтримки США.

Серію арештів засудили США та ЄС.

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