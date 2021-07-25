В Нікарагуа арештували сім потенційних кандидатів у президенти
В Нікарагуа уряд Даніеля Ортеги затримав сьомого за рахунком потенційного кандидата у президенти - Ноеля Відорре.
Джерело: AFP
Деталі: Ноеля Відорре помістили під домашній арешт за звинуваченням у "підриві суверенітету" Нікарагуа. Він був одним з потенційних кандидатів від групи Alianza Ciudadanos por la Libertad, що виступала проти Ортеги.
75-річний Ортега буде балотуватися на президентських виборах четвертий раз поспіль. Він буде кандидатом від правлячого "Сандиністського фронту національного визволення".
Що передувало: Репресії в країні почалися 2 червня. Політичні суперники Ортеги зіштовхнулися з серією обшуків і нічних арештів за звинуваченням в "загрозі суверенітету" Нікарагуа. Звинувачення базуються на законі, ініційованому Ортегою і схваленому законодавцями в грудні, який критикується як спосіб змусити замовкнути опонентів напередодні виборів. Закон забороняє "тим, хто просить, вітає і аплодує запровадженню санкцій проти Нікарагуа" претендувати на державні посади.
Загалом уряд Ортеги затримав 28 осіб.
Ортега каже, що люди є "злочинцями", які прагнуть повалити його за підтримки США.
Серію арештів засудили США та ЄС.
Нагадаємо:
- Ортега і його сандиністи скинули корумпований автократичний режим і захопили контроль над країною в 1979 році.
- Ортега був обраний президентом в 1984 році і керував до 1990 року, коли його перемогла Віолетта Барріос де Чаморро, а потім повернувся до влади в 2007 році.
- Крістіана Чаморро, дочка Чаморро, стала першою жертвою арештів, і нині вона перебуває під домашнім арештом за звинуваченням уряду у відмиванні грошей.
- Ортегу звинувачують в посиленні авторитаризму, особливо після жорстокого придушення антиурядових демонстрацій в 2018 році, в результаті якого понад 300 людей загинули і тисячі опинилися у вигнанні.
- Кандидати в президенти зможуть зареєструватися з 28 липня по 2 серпня. Вибори відбудуться 7 листопада.