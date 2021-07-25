В Никарагуа арестовали семь потенциальных кандидатов в президенты
В Никарагуа правительство Даниэля Ортеги задержал седьмого по счету потенциального кандидата в президенты - Ноэля Видорре.
Источник: AFP
Детали: Ноэля Видорре поместили под домашний арест по обвинению в "подрыве суверенитета" Никарагуа. Он был одним из потенциальных кандидатов от группы Alianza Ciudadanos por la Libertad, выступавшей против Ортеги.
75-летний Ортега будет баллотироваться на президентских выборах четвертый раз подряд. Он будет кандидатом от правящего "Сандинистского фронта национального освобождения".
Что предшествовало: Репрессии в стране начались 2 июня. Политические соперники Ортеги столкнулись с серией обысков и ночных арестов по обвинению в "угрозе суверенитету" Никарагуа. Обвинения основаны на законе, инициированном Ортегой и одобренном законодателями в декабре, который критикуется как способ заставить замолчать оппонентов накануне выборов. Закон запрещает "тем кто просит, приветствует и аплодирует внедрению санкций против Никарагуа" претендовать на государственные должности.
В общем правительство Ортеги задержало 28 человек.
Ортега говорит, что люди являются "преступниками", которые стремятся свергнуть его при поддержке США.
Серию арестов осудили США и ЕС.
Напомним:
- Ортега и его сандинисты сбросили коррумпированный автократический режим и захватили контроль над страной в 1979 году.
- Ортега был избран президентом в 1984 году и руководил до 1990 года, когда его победила Виолетта Барриос де Чаморро, а затем вернулся к власти в 2007 году.
- Кристиана Чаморро, дочь Чаморро, стала первой жертвой арестов, и сейчас она находится под домашним арестом по обвинению правительства в отмывании денег.
- Ортегу обвиняют в усилении авторитаризма, особенно после жестокого подавления антиправительственных демонстраций в 2018 году, в результате которого более 300 человек погибли и тысячи оказались в изгнании.
- Кандидаты в президенты смогут зарегистрироваться с 28 июля по 2 августа. Выборы состоятся 7 ноября.