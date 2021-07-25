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В Никарагуа арестовали семь потенциальных кандидатов в президенты

Воскресенье, 25 июля 2021, 01:31
В Никарагуа арестовали семь потенциальных кандидатов в президенты

В Никарагуа правительство Даниэля Ортеги задержал седьмого по счету потенциального кандидата в президенты - Ноэля Видорре.

Источник: AFP

Детали: Ноэля Видорре поместили под домашний арест по обвинению в "подрыве суверенитета" Никарагуа. Он был одним из потенциальных кандидатов от группы Alianza Ciudadanos por la Libertad, выступавшей против Ортеги.

75-летний Ортега будет баллотироваться на президентских выборах четвертый раз подряд. Он будет кандидатом от правящего "Сандинистского фронта национального освобождения".

Что предшествовало: Репрессии в стране начались 2 июня. Политические соперники Ортеги столкнулись с серией обысков и ночных арестов по обвинению в "угрозе суверенитету" Никарагуа. Обвинения основаны на законе, инициированном Ортегой и одобренном законодателями в декабре, который критикуется как способ заставить замолчать оппонентов накануне выборов. Закон запрещает "тем кто просит, приветствует и аплодирует внедрению санкций против Никарагуа" претендовать на государственные должности.

В общем правительство Ортеги задержало 28 человек.

Ортега говорит, что люди являются "преступниками", которые стремятся свергнуть его при поддержке США.

Серию арестов осудили США и ЕС.

Напомним:

  • Ортега и его сандинисты сбросили коррумпированный автократический режим и захватили контроль над страной в 1979 году.
  • Ортега был избран президентом в 1984 году и руководил до 1990 года, когда его победила Виолетта Барриос де Чаморро, а затем вернулся к власти в 2007 году.
  • Кристиана Чаморро, дочь Чаморро, стала первой жертвой арестов, и сейчас она находится под домашним арестом по обвинению правительства в отмывании денег.
  • Ортегу обвиняют в усилении авторитаризма, особенно после жестокого подавления антиправительственных демонстраций в 2018 году, в результате которого более 300 человек погибли и тысячи оказались в изгнании.
  • Кандидаты в президенты смогут зарегистрироваться с 28 июля по 2 августа. Выборы состоятся 7 ноября.

Темы: президентвиборыАфрика
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