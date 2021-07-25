В Никарагуа арестовали семь потенциальных кандидатов в президенты

В Никарагуа правительство Даниэля Ортеги задержал седьмого по счету потенциального кандидата в президенты - Ноэля Видорре.

Источник: AFP

Детали: Ноэля Видорре поместили под домашний арест по обвинению в "подрыве суверенитета" Никарагуа. Он был одним из потенциальных кандидатов от группы Alianza Ciudadanos por la Libertad, выступавшей против Ортеги.

75-летний Ортега будет баллотироваться на президентских выборах четвертый раз подряд. Он будет кандидатом от правящего "Сандинистского фронта национального освобождения".

Что предшествовало: Репрессии в стране начались 2 июня. Политические соперники Ортеги столкнулись с серией обысков и ночных арестов по обвинению в "угрозе суверенитету" Никарагуа. Обвинения основаны на законе, инициированном Ортегой и одобренном законодателями в декабре, который критикуется как способ заставить замолчать оппонентов накануне выборов. Закон запрещает "тем кто просит, приветствует и аплодирует внедрению санкций против Никарагуа" претендовать на государственные должности.

В общем правительство Ортеги задержало 28 человек.

Ортега говорит, что люди являются "преступниками", которые стремятся свергнуть его при поддержке США.

Серию арестов осудили США и ЕС.

Напомним: