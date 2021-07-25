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Шістьох камерунських солдатів вбили при нападі повстанців

Неділя, 25 липня 2021, 04:13

Щонайменше шість камерунських солдатів були вбиті і четверо поранені під час нападу ісламістських повстанців на армійський пост в районі Сагме – це найбільш смертоносний напад за останні місяці.

Джерело: державна телекомпанія Камеруну CRTV у Twitter, джерела Reuters, глава Крайньопівнічного регіону Камеруну Лазар  Ндонго Ндонго

Деталі: Про кількість загиблих та поранених повідомила CRTV. Однак два військові джерела, що побажали залишитися анонімними, повідомили Reuters, що щонайменше вісім солдатів було вбито і ще кілька поранено.

Лазар Ндонго Ндонго сказав, що "це було масований напад" і "було від шести до семи автомобілів і мотоциклів, деякі йшли пішки".

Камерун  разом з сусідніми Нігерією і Чадом протягом багатьох років веде боротьбу з бойовиками "Боко Харам", а останнім часом - з бойовиками, пов'язаними з "Ісламською державою".

Місцева влада заявила, що після смерті Абубакара Шекау, колишнього лідера "Боко Харам", число нападів на військових в регіоні неухильно зростає. Лазар Ндонго Ндонго сказав, що тепер бойовики Ісламської держави західноафриканських провінцій  намагаються завоювати території, що раніше належали "Боко Харам".

Теми: Африка


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