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Шестерых камерунских солдат убили при нападении повстанцев

Воскресенье, 25 июля 2021, 04:13
Шестерых камерунских солдат убили при нападении повстанцев

По меньшей мере шесть камерунских солдат были убиты и четверо ранены при нападении исламистских повстанцев на армейский пост в районе Сагме - это наиболее смертоносное нападение за последние месяцы.

Источник: государственная телекомпания Камеруна CRTV в Twitter, источники Reuters, глава региона Крайнего Севера Камеруна Лазар Ндонго Ндонго

Детали: О количестве погибших и раненых сообщила CRTV. Однако два военные источники, пожелавшие остаться анонимными, сообщили Reuters, что по меньшей мере восемь солдат были убиты и еще несколько ранены.

Лазарь Ндонго Ндонго сказал, что "это было массированное нападение" и "было от шести до семи автомобилей и мотоциклов, некоторые шли пешком".

Камерун вместе с соседними Нигерией и Чадом на протяжении многих лет ведет борьбу с боевиками "Боко Харам", а в последнее время - с боевиками, связанными с "Исламским государством".

Местные власти заявили, что после смерти Абубакара Шекау, бывшего лидера "Боко Харам", число нападений на военных в регионе неуклонно растет. Лазарь Ндонго Ндонго сказал, что теперь боевики Исламского государства западноафриканских провинций пытаются завоевать территории, ранее принадлежавшие "Боко Харам".

Темы: Африка
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