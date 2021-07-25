Потужні зливи спричинили повінь на Філіппінах, 15 тисяч евакуйовані

Cильні мусонні дощі, що тривали кілька днів і були посилені тайфуном Ін-фа, затопили столицю Філіппін Манілу і прилеглі провінції.

Джерело: Reuters, The Guardian

Деталі: У деяких частинах столичного регіону Філіппін, де проживає більше 13 млн осіб, вода піднялася до пояса і перекрила дороги для легкових автомобілів.

Щонайменше одна людина загинула.

В місті Марікіна 15 тисяч осіб перебралися до центрів евакуації відразу після тривожного підйому води у великій річці.

Офіційні особи кажуть, що вони з усіх сил намагаються відкрити більше аварійних сховищ, де буде можливим соціальне дистанціювання і вдасться запобігти перетворенню евакуаційних таборів в епіцентри зараження COVID-19.

Мер Марікіни Марселіно Теодоро звинуватив роки незаконних рубок в довколишніх горах і сильне замулення річки в постійних повенях в своєму місті.