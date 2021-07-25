Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Потужні зливи спричинили повінь на Філіппінах, 15 тисяч евакуйовані

Неділя, 25 липня 2021, 05:20

Cильні мусонні дощі, що тривали кілька днів і були  посилені тайфуном Ін-фа, затопили столицю Філіппін Манілу і прилеглі провінції.

Джерело: Reuters, The Guardian

Деталі: У деяких частинах столичного регіону Філіппін, де проживає більше 13 млн осіб, вода піднялася до пояса і перекрила дороги для легкових автомобілів.

Щонайменше одна людина загинула.

В місті Марікіна 15 тисяч осіб перебралися до центрів евакуації відразу після  тривожного підйому води у великій річці.

Офіційні особи кажуть, що вони з усіх сил намагаються відкрити більше аварійних сховищ, де буде можливим соціальне дистанціювання і вдасться  запобігти перетворенню евакуаційних таборів в епіцентри зараження COVID-19.

Мер Марікіни Марселіно Теодоро звинуватив роки незаконних рубок в довколишніх горах і сильне замулення річки в постійних повенях в своєму місті.

Теми: Філіппінистихійне лихо


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Окупанти поранили українського військового

Ватикан вперше розкрив об’єкти своїх володінь у світі

фотоОлімпійські ігри: шпажист Ігор Рейзлін здобув для України медаль

інфографікаПрикордонники назвали топ країн, куди найчастіше подорожують українці

фотоУ США молодий блогер антивакцинатор помер від коронавірусу

Литві не вистачило колючого дроту для паркану з Білоруссю, Естонія допоможе

Усі новини...
Філіппіни
Вулкан на Філіппінах викинув в атмосферу рекордну кількість діоксиду сірки
Філіппіни витягли чорну скриньку з військового літака, що зазнав аварії
Кількість загиблих у катастрофі літака на Філіппінах зросла до 47
Останні новини
17:07
Протест медиків на Харківщині: голова ОДА й міністр обіцяють погасити борги
16:37
Окупанти поранили українського військового
16:26
У Німеччині попередили про нові обмеження для невакцинованих
16:12
Китай ввів санкції проти колишнього міністра торгівлі США
15:47
Ватикан вперше розкрив об’єкти своїх володінь у світі
15:32
Еліна Світоліна пройшла до другого раунду олімпійського турніру в Токіо
14:56
фотоВ аварії автобуса в Хорватії загинули 10 осіб, 45 постраждали
14:40
фотоОлімпійські ігри: шпажист Ігор Рейзлін здобув для України медаль
14:14
У WhatsApp з'явилася функція сумісності з кількома пристроями одночасно - ЗМІ
14:09
інфографікаПрикордонники назвали топ країн, куди найчастіше подорожують українці
Усі новини...