Мощные ливни вызвали наводнение на Филиппинах, 15 тысяч эвакуированы

Сильные муссонные дожди, продолжавшиеся несколько дней и усиленные тайфуном Ин-фа, затопили столицу Филиппин Манилу и прилегающие провинции.

Источник: Reuters, The Guardian

Детали: В некоторых частях столичного региона Филиппин, где проживает более 13 млн человек, вода поднялась до пояса и перекрыла дороги для легковых автомобилей.

По меньшей мере один человек погиб.

В городе Марикина 15 000 человек перебрались в центры эвакуации сразу после тревожного подъема воды в большой реке.

Официальные лица говорят, что они изо всех сил пытаются открыть больше аварийных хранилищ, где будет возможным социальное дистанцирование и удастся предотвратить превращение эвакуационных лагерей в эпицентры заражения COVID-19.

Мэр Марикины Марселино Теодоро обвинил года незаконных рубок в близлежащих горах и сильное заиление реки в постоянных наводнениях в своем городе.