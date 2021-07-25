Україну охопить денна спека з прохолодними ночами

В Україні у неділю та в понеділок вдень буде спекотна погода – близько +30° вдень, водночас у нічні години температура повітря знизиться до 12-17°.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 25 липня майже в усіх регіонах без опадів, невеликі дощі ймовірні місцями лише у Чернігівській та Сумській областях.

Вдень +25+30°, вночі – від 13 до 18°.

У Києві та області у неділю опадів не очікуються, незначна хмарність. У столиці температура вночі 15-17°, вдень 26-28°, на Київщині вночі 13-18°, вдень 25-30°.

У понеділок, 26 липня, також без опадів. Лише у західних областях вдень мінлива хмарність та можливий невеликий короткочасний дощ.

Температура вночі 15-19°, вдень від 26 до 31°, на півдні та сході країни до +33°.

У столиці та на Київщині 26 липня без опадів. Температура вночі +16+19°, вдень +30°.