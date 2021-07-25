Украину охватит дневная жара с прохладными ночами
В Украине в воскресенье и в понедельник днем будет жарко – около +30° днем, в то же время в ночные часы температура воздуха снизится до 12-17°.
Источник: Укргидрометцентр
Детали: 25 июля почти во всех регионах без осадков, небольшие дожди вероятны местами лишь в Черниговской и Сумской областях.
Днем +25+30°, ночью – от 13 до 18°.
В Киеве и области в воскресенье осадков не ожидается, незначительная облачность. В столице температура ночью 15-17°, днем 26-28°, на Киевщине ночью 13-18°, днем 25-30°.
В понедельник, 26 июля, также без осадков. Только в западных областях днем переменная облачность и возможен небольшой кратковременный дождь.
Температура ночью 15-19°, днем от 26 до 31°, на юге и востоке страны до +33°.
В столице и Киевской области 26 июля без осадков. Температура ночью +16+19°, днем +30°.