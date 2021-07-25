Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украину охватит дневная жара с прохладными ночами

Воскресенье, 25 июля 2021, 09:21
Фото: kiev-foto.info

В Украине в воскресенье и в понедельник днем ​​будет жарко – около +30° днем, в то же время в ночные часы температура воздуха снизится до 12-17°.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 25 июля почти во всех регионах без осадков, небольшие дожди вероятны местами лишь в Черниговской и Сумской областях.

Днем +25+30°, ночью – от 13 до 18°.

В Киеве и области в воскресенье осадков не ожидается, незначительная облачность. В столице температура ночью 15-17°, днем ​​26-28°, на Киевщине ночью 13-18°, днем ​​25-30°.

В понедельник, 26 июля, также без осадков. Только в западных областях днем ​​переменная облачность и возможен небольшой кратковременный дождь.

Температура ночью 15-19°, днем ​​от 26 до 31°, на юге и востоке страны до +33°.

В столице и Киевской области 26 июля без осадков. Температура ночью +16+19°, днем ​​+30°.

Украинская правда
Темы: погодаКиев
powered by lun.ua
Главное сегодня

Потоп в Лондоне: закрыты станции метро и дороги

Португалия открывается для всех типов путешествий украинцев

Оккупанты ранили украинского военного

Ватикан впервые раскрыл объекты своих владений в мире

фотоОлимпийские игры: шпажист Игорь Рейзлин завоевал для Украины медаль

инфографикаПограничники назвали топ стран, куда чаще всего путешествуют украинцы

Все новости...
погода
Погода в выходные: синоптики рассказали, где пройдут дожди
Из-за наводнений в Индии погибли более сотни человек
После ливней в России затопило Сочи
Последние новости
22:10
Потоп в Лондоне: закрыты станции метро и дороги
21:21
Львовскую модель, экс-помощницу главы облсовета лишили прав за ДТП под наркотиками
20:30
Новости экономики: Украина в лидерах по экспорту с/х товаров в ЕС, новые законы
20:17
Камеры автофиксации нарушений ПДД заработают еще в двух облцентрах
19:41
Турция: число новых случаев COVID достигло уровня середины мая
19:25
В Киеве 18 химически опасных объектов – спасатели
19:13
Украина и Италия договорились увеличить количество разрешений для перевозчиков
18:52
Динамика COVID-госпитализаций превышена только в одной области
18:31
Украинцы теперь могут получить гарантию на товар через интернет
18:19
Португалия открывается для всех типов путешествий украинцев
Все новости...