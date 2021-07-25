Украину охватит дневная жара с прохладными ночами

В Украине в воскресенье и в понедельник днем ​​будет жарко – около +30° днем, в то же время в ночные часы температура воздуха снизится до 12-17°.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 25 июля почти во всех регионах без осадков, небольшие дожди вероятны местами лишь в Черниговской и Сумской областях.

Днем +25+30°, ночью – от 13 до 18°.

В Киеве и области в воскресенье осадков не ожидается, незначительная облачность. В столице температура ночью 15-17°, днем ​​26-28°, на Киевщине ночью 13-18°, днем ​​25-30°.

В понедельник, 26 июля, также без осадков. Только в западных областях днем ​​переменная облачность и возможен небольшой кратковременный дождь.

Температура ночью 15-19°, днем ​​от 26 до 31°, на юге и востоке страны до +33°.

В столице и Киевской области 26 июля без осадков. Температура ночью +16+19°, днем ​​+30°.