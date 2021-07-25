Бельгію знову накрили потужні повені

У Бельгії в суботу сталася нова хвиля повеней після того, як у країні пройшли сильні дощі і грози.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Nog meer beelden uit Dinant, een sterke stroming zet de straten opnieuw onder water#wateroverlast #inondations



🎥 Nancy Deville pic.twitter.com/RwKgvLwVvx — Meteo Reni - Het weer in België (@HetweerinBelgie) July 24, 2021

Повені здебільшого торкнулися районів південної франкомовної області Валлонії. За повідомленнями Бельгійського кризового центру, особливо постраждали провінції Намюр та Валлонія-Брабант.

Місто Дінан зазнало значних руйнувань - у населеному пункті вода змивала автомобілі.

Змиті авто заблокували залізничний переїзд. Наразі повідомлення про людські жертви не надходили.

Внаслідок сильного дощу у місті Намюр відбувся селевий зсув.

Північна провінція Антверпен також зазнала деякої шкоди через шторми.

Раніше цього місяця хвиля повеней призвела до смерті щонайменше 36 людей в Бельгії.

Минулого вівторка країна провела національний день жалоби, щоб згадати загиблих.

Минулі повені також призвели до руйнувань у Німеччині, особливо у її західних землях. Станом на п'ятницю внаслідок катастрофи загинуло 180 людей.