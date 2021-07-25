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Бельгію знову накрили потужні повені

Неділя, 25 липня 2021, 10:59

У Бельгії в суботу сталася нова хвиля повеней після того, як у країні пройшли сильні дощі і грози.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Повені здебільшого торкнулися районів південної франкомовної області Валлонії. За повідомленнями Бельгійського кризового центру, особливо постраждали провінції Намюр та Валлонія-Брабант.

Місто Дінан зазнало значних руйнувань - у населеному пункті вода змивала автомобілі.

Змиті авто заблокували залізничний переїзд. Наразі повідомлення про людські жертви не надходили.
Внаслідок сильного дощу у місті Намюр відбувся селевий зсув.

Північна провінція Антверпен також зазнала деякої шкоди через шторми.

 

Раніше цього місяця хвиля повеней призвела до смерті щонайменше 36 людей в Бельгії. 

Минулого вівторка країна провела національний день жалоби, щоб згадати загиблих.

Минулі повені також призвели до руйнувань у Німеччині, особливо у її західних землях. Станом на п'ятницю внаслідок катастрофи загинуло 180 людей.

Теми: Бельгіянадзвичайна подіяпогода


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