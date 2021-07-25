Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бельгію знову накрили потужні повені

Неділя, 25 липня 2021, 10:59
Бельгію знову накрили потужні повені

У Бельгії в суботу сталася нова хвиля повеней після того, як у країні пройшли сильні дощі і грози.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Повені здебільшого торкнулися районів південної франкомовної області Валлонії. За повідомленнями Бельгійського кризового центру, особливо постраждали провінції Намюр та Валлонія-Брабант.

Місто Дінан зазнало значних руйнувань - у населеному пункті вода змивала автомобілі.

Змиті авто заблокували залізничний переїзд. Наразі повідомлення про людські жертви не надходили.
Внаслідок сильного дощу у місті Намюр відбувся селевий зсув.

Північна провінція Антверпен також зазнала деякої шкоди через шторми.

 

Раніше цього місяця хвиля повеней призвела до смерті щонайменше 36 людей в Бельгії. 

Минулого вівторка країна провела національний день жалоби, щоб згадати загиблих.

Минулі повені також призвели до руйнувань у Німеччині, особливо у її західних землях. Станом на п'ятницю внаслідок катастрофи загинуло 180 людей.

"Українська правда" у Threads

Теми: Бельгіянадзвичайна подіяпогода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Бельгія
Прем’єр Бельгії: Заколот у Росії мотивує ЄС надалі підтримувати Україну
Главі МЗС Бельгії загрожує вотум недовіри через візи для представників Ірану та РФ
У Бельгії вимагають відставки глави МЗС через візи для представників Ірану та РФ
Останні новини
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама: