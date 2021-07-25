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Бельгию снова накрыли мощные наводнения

Воскресенье, 25 июля 2021, 10:59
Бельгию снова накрыли мощные наводнения

В Бельгии в субботу произошла новая волна наводнений после того, как в стране прошли сильные дожди и грозы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Наводнения в основном коснулись районов южной франкоязычной области Валлонии. По сообщениям Бельгийского кризисного центра, особенно пострадали провинции Намюр и Валлония-Брабант.

Город Динан получил значительные разрушения - в населенном пункте вода смывала автомобили.

Смытые авто заблокировали железнодорожный переезд. По последним данным, сообщения о человеческих жертвах не поступали.

В результате сильного дождя в городе Намюр состоялся селевой оползень. Северная провинция Антверпен также подверглась некоторому вреду из-за штормов.

 

Ранее в этом месяце волна наводнений привела к смерти по меньшей мере 36 человек в Бельгии.

В минувший вторник страна провела национальный день траура, чтобы вспомнить погибших.

Прошедшие наводнения также привели к разрушениям в Германии, особенно в ее западных землях. По состоянию на пятницу в результате катастрофы погибло 180 человек.

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Темы: Бельгиячрезвычайное происшествиепогода
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