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Сенат Франції схвалив посилення обмежень для нещеплених проти Covid громадян

Неділя, 25 липня 2021, 11:39
Сенат Франції схвалив посилення обмежень для нещеплених проти Covid громадян
Документ про вакцинацію проти коронавірусу

Сенат Франції підтримав запропонований урядом законопроєкт щодо посилення заходів боротьби з пандемією. Документ передбачає введення додаткових обмежень для людей, які не зробили щеплення проти коронавірусу.

Джерело: Deutsche Welle з посиланням на AFP

Деталі: У Франції з 21 липня коронавірусні "перепустки" стали обов’язковим документом для доступу у місця культури й відпочинку. З серпня їхнє застосування хочуть розширити на ресторани й подорожі потягом та літаком.

Під час голосування за нові правила у верхній палаті французького парламенту в ніч на неділю, 25 липня, документ підтримали 199 сенаторів, а 123 проголосували "проти". Тим часом через низку змін, порівняно з початковим варіантом проєкту закону, Сенату і нижній палаті парламенту - Національним зборам - ще належить узгодити його остаточний текст, щоб дійти компромісу. Очікується, що це відбудеться протягом 25 липня.

Запропоновані владою нові правила, окрім іншого, передбачають обов'язкову вакцинацію медичних працівників.

У суботу у Франції більше 160 тисяч людей вийшли на вулиці різних міст, виступивши проти вказаного посилення карантинних заходів, зокрема розширення дії так званих "санітарних пропусків", які знадобляться нещепленим від коронавірусу громадянам. Згідно з цими правилами, для них відвідування ресторанів і посадка на поїзди далекого прямування будуть дозволені тільки при наявності негативного тесту на коронавірус.

В кінотеатрах, театрах і музеях Франції подібні обмеження діють уже з 21 липня: вхід дозволяється лише щепленим, людям, які перехворіли на COVID-19 або пред'явили негативний тест.

Посилені правила діятимуть при режимі надзвичайного стану, у Франції він був продовжений до кінця жовтня. Від обов'язкового тестування будуть звільнені лише неповнолітні, а наявність "санітарних пропусків" не буде обов'язковою для відвідування терас ресторанів.

Нагадаємо:

  • У Франції з 21 липня "паспорти здоров’я", або так звані "перепустки" стали обов’язковим документом для доступу у місця культури й відпочинку. Після цього стрімко зросла кількість французів, охочих вакцинуватися.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусФранція
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