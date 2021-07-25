Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Сенат Франції схвалив посилення обмежень для нещеплених проти Covid громадян

Неділя, 25 липня 2021, 11:39
Документ про вакцинацію проти коронавірусу

Сенат Франції підтримав запропонований урядом законопроєкт щодо посилення заходів боротьби з пандемією. Документ передбачає введення додаткових обмежень для людей, які не зробили щеплення проти коронавірусу.

Джерело: Deutsche Welle з посиланням на AFP

Деталі: У Франції з 21 липня коронавірусні "перепустки" стали обов’язковим документом для доступу у місця культури й відпочинку. З серпня їхнє застосування хочуть розширити на ресторани й подорожі потягом та літаком.

Під час голосування за нові правила у верхній палаті французького парламенту в ніч на неділю, 25 липня, документ підтримали 199 сенаторів, а 123 проголосували "проти". Тим часом через низку змін, порівняно з початковим варіантом проєкту закону, Сенату і нижній палаті парламенту - Національним зборам - ще належить узгодити його остаточний текст, щоб дійти компромісу. Очікується, що це відбудеться протягом 25 липня.

Запропоновані владою нові правила, окрім іншого, передбачають обов'язкову вакцинацію медичних працівників.

У суботу у Франції більше 160 тисяч людей вийшли на вулиці різних міст, виступивши проти вказаного посилення карантинних заходів, зокрема розширення дії так званих "санітарних пропусків", які знадобляться нещепленим від коронавірусу громадянам. Згідно з цими правилами, для них відвідування ресторанів і посадка на поїзди далекого прямування будуть дозволені тільки при наявності негативного тесту на коронавірус.

В кінотеатрах, театрах і музеях Франції подібні обмеження діють уже з 21 липня: вхід дозволяється лише щепленим, людям, які перехворіли на COVID-19 або пред'явили негативний тест.

Посилені правила діятимуть при режимі надзвичайного стану, у Франції він був продовжений до кінця жовтня. Від обов'язкового тестування будуть звільнені лише неповнолітні, а наявність "санітарних пропусків" не буде обов'язковою для відвідування терас ресторанів.

Нагадаємо:

  • У Франції з 21 липня "паспорти здоров’я", або так звані "перепустки" стали обов’язковим документом для доступу у місця культури й відпочинку. Після цього стрімко зросла кількість французів, охочих вакцинуватися.

Теми: коронавірусФранція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Потоп у Лондоні: закриті станції метро і дороги

Португалія відкривається для всіх типів подорожей українців

Окупанти поранили українського військового

Ватикан вперше розкрив об’єкти своїх володінь у світі

фотоОлімпійські ігри: шпажист Ігор Рейзлін здобув для України медаль

інфографікаПрикордонники назвали топ країн, куди найчастіше подорожують українці

Усі новини...
коронавірус
На Львівщині виявили хворих, заражених штамом Covid "Дельта"
На Олімпіаді в Токіо зросла кількість заражень коронавірусом
В Україні 286 нових заражень Covid та 12 смертей
Останні новини
22:10
Потоп у Лондоні: закриті станції метро і дороги
21:21
Львівську модель, експомічницю голови облради позбавили прав за ДТП під наркотиками
20:30
Новини економіки: Україна у лідерах за експортом с/г товарів до ЄС, нові закони
20:17
Камери автофіксації порушень ПДР запрацюють ще у двох облцентрах
19:41
Туреччина: число нових випадків COVID сягнуло рівня середини травня
19:25
У Києві 18 хімічно небезпечних об'єктів – рятувальники
19:13
Україна та Італія домовилися збільшити кількість дозволів для перевізників
18:52
Динаміка COVID-госпіталізацій перевищена лише в одній області
18:31
Українці тепер можуть отримати гарантію на товар через інтернет
18:19
Португалія відкривається для всіх типів подорожей українців
Усі новини...