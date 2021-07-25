Сенат Франции одобрил ужесточение ограничений для непривитых против Covid граждан

Сенат Франции поддержал предложенный правительством законопроект по усилению мер борьбы с пандемией. Документ предусматривает введение дополнительных ограничений для людей, которые не сделали прививку против коронавируса.

Источник: Deutsche Welle со ссылкой на AFP

Детали: Во Франции с 21 июля коронавирусные "пропуска" стали обязательным документом для доступа в места культуры и отдыха. С августа их применение хотят расширить на рестораны и путешествия поездом и самолетом.

Во время голосования за новые правила в верхней палате французского парламента в ночь на воскресенье, 25 июля, документ поддержали 199 сенаторов, а 123 проголосовали "против". Между тем из-за ряда изменений, в сравнении с первоначальным вариантом проекта закона, Сенату и нижней палате парламента – Национальному собранию – еще предстоит согласовать его окончательный текст, чтобы найти компромисс. Ожидается, что это произойдет в течение 25 июля.

Предложенные властью новые правила, помимо прочего, предусматривают обязательную вакцинацию медицинских работников.

В субботу во Франции больше 160 тысяч человек вышли на улицы разных городов, выступив против указанного усиления карантинных мероприятий, в частности расширения действия так называемых "санитарных пропусков", которые понадобятся непривитым от коронавируса гражданам. Согласно этим правилам, для них посещение ресторанов и посадка на поезда дальнего следования будут разрешены только при наличии отрицательного теста на коронавирус.

В кинотеатрах, театрах и музеях Франции подобные ограничения действуют уже с 21 июля: вход разрешается только привитым, людям, которые переболели COVID-19 или предъявили отрицательный тест.

Ужесточенные правила будут действовать при режиме чрезвычайного положения, во Франции он был продлен до конца октября. От обязательного тестирования будут освобождены только несовершеннолетние, а наличие "санитарных пропусков" не будет обязательным для посещения террас ресторанов.

Напомним: