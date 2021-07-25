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Литві не вистачило колючого дроту для паркану з Білоруссю, Естонія допоможе

Неділя, 25 липня 2021, 11:59
Литві не вистачило колючого дроту для паркану з Білоруссю, Естонія допоможе

Будівництво паркану на литовсько-білоруському кордоні гальмується через відсутність колючого дроту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Литва будує паркан на кордоні з Білоруссю, оскільки зіткнулася з гострою міграційною кризою.  На білорусько-литовському кордоні прикордонники щодня затримують сотні біженців з країн Азії, Африки і Близького Сходу, які прагнуть прорватися в Литву.

Однак у п’ятницю стало відомо, що всі наявні у армії Литви запаси колючого дроту для будівництва витрачені, і зараз очікуються додаткові запаси з інших країн.

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет пообіцяв відправити в Литву три безпілотники і сотню кілометрів колючого дроту.

"Литва - наш близький союзник, наше завдання - негайно підтримати її в цій кризі", - заявив Лаанет під час телефонної розмови з міністром внутрішніх справ Литви Агне Білотайте в п'ятницю.

За його словами, в першу чергу із запасів Сил оборони в Литву відправлять сто кілометрів колючого дроту, щоб країна могла прискорити зміцнення свого кордону.

"З 1 серпня ми також готові направити в Литву три безпілотні літальні апарати, щоб поліпшити ситуацію з поінформованістю на кордоні", - додав естонський міністр.

Влада Литви вважає, що збільшення потоків мігрантів є організованою білоруським режимом помстою Вільнюсу за його жорстку позицію проти режиму Лукашенка.

"Українська правда" в Threads

Теми: кордонБілорусьЛитваЕстонія
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