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Литве не хватило колючей проволоки для забора с Беларусью, Эстония поможет

Воскресенье, 25 июля 2021, 11:59

Строительство забора на литовско-белорусской границе тормозится из-за отсутствия колючей проволоки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Литва строит забор на границе с Беларусью, поскольку столкнулась с острым миграционным кризисом. На белорусско-литовской границе пограничники ежедневно задерживают сотни беженцев из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, стремящихся прорваться в Литву.

Однако в пятницу стало известно, что все имеющиеся в армии Литвы запасы колючей проволоки для строительства потрачены, и сейчас ожидаются дополнительные запасы других стран.

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет пообещал отправить в Литву три беспилотники и сотню километров колючей проволоки.

"Литва - наш близкий союзник, наша задача - немедленно поддержать ее в этом кризисе", - заявил Лаанет во время телефонного разговора с министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте в пятницу.

По его словам, в первую очередь из запасов Сил обороны в Литву отправят сто километров колючей проволоки, чтобы страна могла ускорить укрепление своей границы.

"С 1 августа мы также готовы направить в Литву три беспилотные летательные аппараты, чтобы улучшить ситуацию с осведомленностью на границе", - добавил эстонский министр.

Власти Литвы считают, что увеличение потоков мигрантов организовано белорусским режимом как месть Вильнюсу за его жесткую позицию против режима Лукашенко.

Темы: границаБеларусьЛитваЭстония
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