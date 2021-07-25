В США молодой блогер антивакцинатор умер от коронавируса

В Калифорнии член протестантской церкви Hillsong Стивен Хармон, который высмеивал вакцинацию против Covid-19, заразился коронавирусом и после месяца тяжелой болезни умер.

Источник: BBC

Детали: Мужчина имел тысячи подписчиков в Twitter и Instagram, был ярым антивакцинатором и много шутил в сети о прививках.

34-летний Хармон отказывался от вакцины, утверждая, что его защитит вера.

Перед смертью он шутил о пандемии и вакцине, публикуя юмористические изображения, и комментировал их словами о том, что доверяет Библии, а не эксперту по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи.

После заражения Covid у Хармона началась пневмония и ему понадобилась госпитализация. Его лечили в одном из медучреждений вблизи Лос-Анджелеса, там он и умер в среду.

За несколько дней до смерти мужчина разместил свои фото на больничной койке.

В своей последней заметке в среду Хармон попросил молиться за него и сообщил о необходимости подключения к ИВЛ: "Пожалуйста, молитесь, они хотят подключить меня к аппарату искусственной вентиляции легких. Не знаю, когда я проснусь, молитесь, пожалуйста". Сейчас увидеть ленту аккаунта умершего невозможно, доступ к ней ограничен.

Основатель церкви Hillsong Брайан Хьюстон подтвердил смерть Хармона от Covid и добавил, что церковь призывает своих членов "следовать указаниям врачей", а слова покойного о неэффективности вакцин были его личным мнением.