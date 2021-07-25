Єврокомісія готова виділити допомогу постраждалій від повеней Німеччині

Єврокомісія готова схвалити виділення Німеччині фінансової допомоги для подолання наслідків повені.

Про це заявив єврокомісар з врегулювання криз та гуманітарної допомоги Янез Ленарчич в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

ЄС має в своєму розпорядженні "низку інструментів для підтримки держав-членів", заявив Ленарчич. За словами єврокомісара, йдеться, зокрема, про Фонд солідарності (ФС) Євросоюзу.

"Після звернення країни-члена та оцінки Єврокомісії ФС може покрити частину витрат, понесених владою під час операцій і реконструкції", - сказав комісар ЄС.

Кошти можуть бути перераховані на відновлення інфраструктури, витрати на очисні роботи, а також захист важливих культурних цінностей.

На відміну від Бельгії, яка також постраждала від повені, Німеччина не запитувала у ЄС допомоги в рамках так званого "механізму цивільного захисту", уточнив Ленарчич.

Міністерство транспорту і цифрової інфраструктури ФРН оцінює вартість ремонту автобанів, доріг і мостів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок недавнього удару стихії, приблизно в 700 мільйонів євро.

​​Раніше цього тижня у концерні Deutsche Bahn оцінили збитки від повені для залізничної інфраструктури в 1,3 мільярда доларів.