Еврокомиссия готова выделить помощь пострадавшей от наводнений Германии

Еврокомиссия готова одобрить выделение Германии финансовой помощи для преодоления последствий наводнения.

Об этом заявил еврокомиссар по урегулированию кризисов и гуманитарной помощи Янез Ленарчич в интервью изданию Welt am Sonntag, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

ЕС располагает "рядом инструментов для поддержки государств-членов", заявил Ленарчич. По словам еврокомиссара, говорится, в частности, о Фонде солидарности (ФС) Евросоюза.

"После обращения страны-члена и оценки Еврокомиссии ФС может покрыть часть расходов, понесенных властями во время операций и реконструкции", - сказал комиссар ЕС.

Средства могут быть перечислены на восстановление инфраструктуры, затраты на очистные работы, а также защиту важных культурных ценностей.

В отличие от Бельгии, которая также пострадала от наводнения, Германия не запрашивала у ЕС помощи в рамках так называемого "механизма гражданской защиты", уточнил Ленарчич.

Министерство транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ оценивает стоимость ремонта автобанов, дорог и мостов, поврежденных или разрушенных в результате недавнего удара стихии, примерно в 700 млн евро.

Ранее на этой неделе в концерне Deutsche Bahn оценили ущерб от наводнения для железнодорожной инфраструктуры в 1,3 миллиарда долларов.