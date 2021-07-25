Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники назвали топ країн, куди найчастіше подорожують українці

Неділя, 25 липня 2021, 14:09
Прикордонники назвали топ країн, куди найчастіше подорожують українці

Прикордонники відзначають істотне зростання кількості поїздок громадян України до деяких країн попри тривалі карантинні обмеження та істотне зниження пасажиропотоків у пунктах пропуску.

Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби, оприлюдненому в неділю, пише "Європейська правда".

У першому півріччі 2021 року лідером серед українців залишається Польща, до сусідньої держави їздили понад 1,9 млн громадян. 

 

Другу позицію зі зростанням більш ніж у шість разів (порівняно з І півріччям 2020-го) посіла Туреччина – 774,5 тис. українців побували у цій країні. 

Третє місце із подвійним приростом та загальною кількістю у понад 705 тис. поїздок громадян України посів Єгипет.

Стосовно іноземних громадян, які відвідували Україну за перші шість місяців поточного року, найбільший приріст продемонструвала Туреччина (+29% до показника аналогічного періоду минулого року).

На 6% зросла кількість громадян Німеччини.

 

Незначним в абсолютній кількості, однак показовим у порівнянні, є зростання у півтора рази кількості громадян США, які прибували в Україну у першому півріччі 2021-го.

Теми: туризмУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
туризм
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Чехія заплатить, аби залишитись у гіді Michelin
У Трускавці горить готель
Останні новини
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама: