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В Германии предупредили о новых ограничениях для невакцинированных

Воскресенье, 25 июля 2021, 16:26

Глава администрации канцелярии Ангелы Меркель Хельге Браун предупредил, что в случае роста числа случаев коронавируса могут понадобиться ограничения для непривитых людей.

Об этом он сказал в интервью газете Bild am Sonntag, сообщает "Европейская правда".

По его словам, непривитым людям может быть запрещено входить в такие заведения, как рестораны, кинотеатры и стадионы.

"В случае высокого уровня инфицирования, несмотря на концепцию тестирования, вакцинированные люди должны будут сократить свои контакты. Это также может означать, что некоторые предложения, такие как посещение ресторанов, кинотеатров и стадионов, больше не будут доступны для невакцинированных, даже если они сдали тест, так как остаточный риск очень высок", - отметил Браун.

Он отметил, что вакцинация важна для защиты от тяжелых заболеваний, и что "вакцинированные люди определенно будут иметь больше свобод, чем невакцинированные".

По его словам, такая политика будет законной, так как "государство несет ответственность за защиту здоровья своих граждан".

В последние недели усилия Германии по вакцинации замедлились, и это привело к дискуссиям о том, как побудить тех, кто еще не получил вакцину, сделать это.

Более 60% населения Германии получили хотя бы одну дозу вакцины, в то время как более 49% полностью вакцинированы.

Темы: Германия
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