Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Німці критикують кандидата блоку Меркель на тлі катастрофічних повеней

Неділя, 25 липня 2021, 17:47
Німці критикують кандидата блоку Меркель на тлі катастрофічних повеней

Понад половина німців критично ставляться до кандидатури на пост канцлера від блоку Меркель ХДС/ХСС Арміна Лашета на тлі руйнівних повеней, які цього місяця пройшли на Заході Німеччини. 

Про це свідчить результат опитування дослідницького інституту ​​Insa на замовлення Bild am Sonntag, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке агентство DPA.

57% опитаних оцінюють дії Лашета, прем’єр-міністра сильно постраждалої від повені землі Північний Рейн-Вестфалія, негативно. Лише 23% оцінюють його діяльність позитивно. 

Лашет опинився під хвилею критики в один момент у зв’язку з тим, що якийсь час сміявся, в той час як президент Франк-Вальтер Штайнмаєр виступав з промовою про повені в телеефірі.

Водночас, канцлерка Ангела Меркель, яка восени іде у відставку, поводила себе добре, на думку 60% респондентів. 25% опитаних дали їй негативну оцінку.

Кандидатка в канцлери від Партії зелених Анналена Бербок також показала в опитуванні погані результати: 46% оцінюють її дії негативно, 22% - позитивно.

Кандидат від соціал-демократів і міністр фінансів Олаф Шольц показав кращі результати: 39% позитивних оцінок проти 29% негативних.

Як повідомлялося, уряд Німеччини терміново виділив кошти на допомогу постраждалим регіонам. 

Також здійнялася дискусія про те, чому населення не отримало чіткого сповіщення про масштаби загрози та як має працювати система сповіщення, щоб трагедія не повторилася. 

Теми: Німеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Німеччина
Rheinmetall передасть Україні нові боєприпаси для збиття російських дронів
Оператора Deutsche Welle поранили російськими касетними боєприпасами – компанія
Німеччина передала Україні перші 10 танків Leopard 1
Останні новини
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама: