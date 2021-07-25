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Немцы критикуют кандидата блока Меркель на фоне катастрофических наводнений

Воскресенье, 25 июля 2021, 17:47

Более половины немцев критично относятся к кандидатуре на пост канцлера от блока Меркель ХДС/ХСС Армина Лашета на фоне разрушительных наводнений, которые в этом месяце прошли на Западе Германии.

Об этом свидетельствует результат опроса исследовательского института Insa по заказу Bild am Sonntag, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое агентство DPA.

57% опрошенных оценивают действия Лашета, премьер-министра сильно пострадавшей от наводнения земли Северный Рейн-Вестфалия, отрицательно. Лишь 23% оценивают его деятельность положительно.

Лашет оказался под волной критики в один момент в связи с тем, что некоторое время смеялся, в то время как президент Франк-Вальтер Штайнмайер выступал с речью о наводнениях в телеэфире.

В то же время, канцлер Ангела Меркель, которая осенью идет в отстав, вела себя хорошо, по мнению 60% респондентов. 25% опрошенных дали ей отрицательную оценку.

Кандидат в канцлеры от Партии зеленых Анналена Бербок также показала в опросе плохие результаты: 46% оценивают ее действия негативно, 22% - положительно.

Кандидат от социал-демократов и министр финансов Олаф Шольц показал лучшие результаты: 39% положительных оценок против 29% отрицательных.

Как сообщалось, правительство Германии срочно выделило средства на помощь пострадавшим регионам.

Также поднялась дискуссия о том, почему население не получило четкого уведомления о масштабах угрозы и как должна работать система оповещения, чтобы трагедия не повторилась.

Темы: Германия
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