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Португалія відкривається для всіх типів подорожей українців

Неділя, 25 липня 2021, 18:19

Португалія з понеділка 26 липня відкриває кордони для всіх типів подорожей українців.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

Міністр не надав детальної інформації щодо умов, але запевнив, що кордони відкриваються для будь-яких типів подорожей.

"Португалія відкривається з 26 липня для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу з ЄС", - написав Кулеба.

Водночас, як наголошує інтерактивний ресурс МЗС, в’їзд громадянам України на континентальну Португалію будь-яким транспортом дозволений, наразі тимчасово, у період з 00:00 26 липня до 23:59 08 серпня. Рішення може бути переглянуте у будь-який момент.

Крім того, залишатиметься чинною вимога про надання довідки з негативним результатом тестування на COVID-19 (ПЛР-тест або швидкий тест на антитіла) чи дійсного європейського (виданого в будь-якій країні ЄС) ковід-сертифікату в паперовому або в електронному варіанті.

На Мадейру та на Азорські острови в’їзд дозволений для громадян України з будь-якою метою, в том числі дозволені туристичні подорожі по безвізу.

Для прибуття на острови архіпелагу Мадейра всі пасажири, незалежно від країни вильоту, повинні заповнити онлайн-форму на платформі www.madeirasafe.com

Також є обов’язковим повторне тестування, якщо подорожуючий не має довідки, оформленої в авторизованому медичному закладі відповідно до вимог ЄС, з негативним результатом ПЛР-тесту.

Теми: Португалія


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