Португалия открывается для всех типов путешествий украинцев

Португалия с понедельника 26 июля открывает границы для всех типов путешествий украинцев.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

Министр не предоставил подробной информации об условиях, но заверил, что границы открываются для любых типов путешествий.

"Португалия открывается с 26 июля для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС", - написал Кулеба.

В то же время, как отмечает интерактивный ресурс МИД, въезд граждан Украины на континентальную Португалию любым транспортом разрешен, пока временно, в период с 00:00 26 июля по 23:59 8 августа. Решение может быть пересмотрено в любой момент.

Кроме того, остается в силе требование о предоставлении справки с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 (ПЦР-тест или быстрый тест на антитела) или действительного европейского (выданного в любой стране ЕС) ковид-сертификата в бумажном или в электронном варианте.

На Мадейру и на Азорские острова въезд разрешен для граждан Украины с любой целью, в том числе разрешены туристические путешествия по безвизу.

Для прибытия на острова архипелага Мадейра все пассажиры, независимо от страны вылета, должны заполнить онлайн-форму на платформе www.madeirasafe.com.

Также обязательно повторное тестирование, если путешественник не имеет справки, оформленной в авторизованном медицинском учреждении в соответствии с требованиями ЕС, с отрицательным результатом ПЦР-теста.