Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Туреччина: число нових випадків COVID сягнуло рівня середини травня

Неділя, 25 липня 2021, 19:41
Туреччина: число нових випадків COVID сягнуло рівня середини травня

Число нових випадків коронавірусу в Туреччині в суботу підскочило до 12 381, що є максимальним рівнем з середини травня.

Такими є дані міністерства охорони здоров'я країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Цей показник майже втричі перевищує рівень, зафіксований органами охорони здоров’я на початку липня. 

Водночас за добу зареєстровано 58 загиблих COVID-19.

Разом з тим, рівень інфекцій залишається значно нижчим у порівнянні з показниками квітня-травня, коли число нових випадків COVID-19 перевищувало 60 тисяч осіб. 

4 липня число нових інфекцій впало до 4 418 осіб після суворого карантину, який завершився в середині травня. 

Більшість останніх обмежень були зняті в цьому місяці.

В середині липня Туреччина досягла позначки у 60 мільйонів щеплень від коронавірусу, що включає загальну кількість зроблених щеплень з початку кампанії вакцинації в середині січня.

Туреччина також почала вводити третю дозу вакцини проти COVID-19 на тлі переходу до нової фази нормалізації з 1 липня, скасувавши комендантську годину та карантинні обмеження.

"Українська правда" у Threads

Теми: Туреччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Туреччина
РФ звинуватила Туреччину й Україну в порушенні домовленостей через захисників "Азовсталі"
У Зеленського пояснили повернення захисників "Азовсталі": За результатами переговорів
Зеленський забрав в Україну з Туреччини захисників "Азовсталі"
Останні новини
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама: