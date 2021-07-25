Туреччина: число нових випадків COVID сягнуло рівня середини травня

Число нових випадків коронавірусу в Туреччині в суботу підскочило до 12 381, що є максимальним рівнем з середини травня.

Такими є дані міністерства охорони здоров'я країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Цей показник майже втричі перевищує рівень, зафіксований органами охорони здоров’я на початку липня.

Водночас за добу зареєстровано 58 загиблих COVID-19.

Разом з тим, рівень інфекцій залишається значно нижчим у порівнянні з показниками квітня-травня, коли число нових випадків COVID-19 перевищувало 60 тисяч осіб.

4 липня число нових інфекцій впало до 4 418 осіб після суворого карантину, який завершився в середині травня.

Більшість останніх обмежень були зняті в цьому місяці.

В середині липня Туреччина досягла позначки у 60 мільйонів щеплень від коронавірусу, що включає загальну кількість зроблених щеплень з початку кампанії вакцинації в середині січня.

Туреччина також почала вводити третю дозу вакцини проти COVID-19 на тлі переходу до нової фази нормалізації з 1 липня, скасувавши комендантську годину та карантинні обмеження.