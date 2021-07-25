Турция: число новых случаев COVID достигло уровня середины мая

Число новых случаев коронавируса в Турции в субботу подскочило до 12 381, что является максимальным уровнем с середины мая.

Таковы данные министерства здравоохранения страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Этот показатель почти втрое превышает уровень, зафиксированный органами здравоохранения в начале июля.

В то же время, за сутки зарегистрировано 58 погибших от COVID-19.

Вместе с тем, уровень инфекций остается значительно ниже по сравнению с показателями апреля-мая, когда число новых случаев COVID-19 превышало 60 000 человек.

4 июля число новых инфекций упало до 4418 человек после строгого карантина, который завершился в середине мая.

Большинство последних ограничений были сняты в этом месяце.

В середине июля Турция достигла отметки в 60 миллионов прививок от коронавируса, которые включают общее количество сделанных прививок с начала кампании вакцинации в середине января.

Турция также начала вводить третью дозу вакцины против COVID-19 на фоне перехода к новой фазе нормализации с 1 июля, отменив комендантский час и карантинные ограничения.