Камери автофіксації порушень ПДР запрацюють ще у двох облцентрах

З понеділка на автодорогах Житомирської та Кіровоградської областей, а також у містах Кропивницький та Харків запрацюють камери автоматичної фіксації правопорушень.

Джерело: МВС

Дослівно: "З 12:00 години 26 липня на автомобільних дорогах Житомирської та Кіровоградської областей, а також у містах Кропивницький та Харків запрацюють камери фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі".

Деталі: Міста Кропивницький та Харків будуть другим та третім обласними центрами після Києва, у яких запрацюють камери автофіксації.

У Кіровоградській області камери розташовані:

на 248 км+169 автодороги М-05 у напрямку м. Одеса (обмеження швидкості 110 км/год)

на 253 км+462 автодороги М-05 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)

На Житомирщині:

на 94 км+461 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)

на 94 км+686 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год)

на 97 км+297 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)

на 97 км+627 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год)

на 158 км+305 (с. Березівка, Житомирського р-ну) автодороги М-06 у напрямку м. Рівне (обмеження швидкості 50 км/год)

М. Кропивницький:

вул. Яновського, 65, у напрямку вул. Ушакова (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Холодноярська, 196, у напрямку вул. Короленка (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Полтавська, 40, у напрямку пл. Дружби Народів (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Харків:

просп. Московський, 118, у напрямку вул. Соїча (обмеження швидкості 50 км/год)

Зазначається, що місця розташування камер автофіксації обрали через значну кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які призводили до аварійних ситуацій та ДТП з тяжкими наслідками.

У МВС заявили, що за рік функціонування системи кількість зафіксованих подій з ознаками правопорушення знизилася майже в 10 разів. А одним із найголовніших позитивних наслідків запровадження автофіксації є зменшення кількості ДТП в 3 рази в місцях, де були встановлені камери.