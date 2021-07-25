Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Камери автофіксації порушень ПДР запрацюють ще у двох облцентрах

Неділя, 25 липня 2021, 20:17
Камери автофіксації порушень ПДР запрацюють ще у двох облцентрах

З понеділка на автодорогах Житомирської та Кіровоградської областей, а також у містах Кропивницький та Харків запрацюють камери автоматичної фіксації правопорушень.

Джерело: МВС

Дослівно: "З 12:00 години 26 липня на автомобільних дорогах Житомирської та Кіровоградської областей, а також у містах Кропивницький та Харків запрацюють камери фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі".

Деталі: Міста Кропивницький та Харків будуть другим та третім обласними центрами після Києва, у яких запрацюють камери автофіксації.

У Кіровоградській області камери розташовані:

  • на 248 км+169 автодороги М-05 у напрямку м. Одеса (обмеження швидкості 110 км/год)
  • на 253 км+462 автодороги М-05 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)

На Житомирщині:

  • на 94 км+461 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)
  • на 94 км+686 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год)
  • на 97 км+297 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)
  • на 97 км+627 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год)
  • на 158 км+305 (с. Березівка, Житомирського р-ну) автодороги М-06 у напрямку м. Рівне (обмеження швидкості 50 км/год)

М. Кропивницький:

  • вул. Яновського, 65, у напрямку вул. Ушакова (обмеження швидкості 50 км/год)
  • вул. Холодноярська, 196, у напрямку вул. Короленка (обмеження швидкості 50 км/год)
  • вул. Полтавська, 40, у напрямку пл. Дружби Народів (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Харків:

  • просп. Московський, 118, у напрямку вул. Соїча (обмеження швидкості 50 км/год)

Зазначається, що місця розташування камер автофіксації обрали через значну кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які призводили до аварійних ситуацій та ДТП з тяжкими наслідками.

У МВС заявили, що за рік функціонування системи кількість зафіксованих подій з ознаками правопорушення знизилася майже в 10 разів. А одним із найголовніших позитивних наслідків запровадження автофіксації є зменшення кількості ДТП в 3 рази в місцях, де були встановлені камери.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: дороги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
дороги
Пентагон про удари по Чонгарському мосту: Це битва України, вони її планують
На Прикарпатті через негоду розмило дороги
У центрі Києва перекриють вулиці
Останні новини
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама: