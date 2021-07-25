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Камеры автофиксации нарушений ПДД заработают еще в двух облцентрах

Воскресенье, 25 июля 2021, 20:17
Камеры автофиксации нарушений ПДД заработают еще в двух облцентрах

С понедельника на автодорогах Житомирской и Кировоградской областей, а также в городах Кропивницкий и Харьков заработают камеры автоматической фиксации правонарушений.

Источник: МВД

Дословно: "С 12:00 часов 26 июля на автомобильных дорогах Житомирской и Кировоградской областей, а также в городах Кропивницкий и Харьков заработают камеры фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме".

Детали: Города Кропивницкий и Харьков будут вторым и третьим областными центрами после Киева, в которых заработают камеры автофиксации.

В Кировоградской области камеры расположены:

  • на 248 км + 169 автодороги М-05 в направлении г. Одесса (ограничение скорости 110 км/ч)
  • на 253 км + 462 автодороги М-05 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч)

В Житомирской области:

  • на 94 км + 461 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч)
  • на 94 км + 686 автодороги М-06 в направлении г. Житомир (ограничение скорости 110 км/ч)
  • на 97 км + 297 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч)
  • на 97 км + 627 автодороги М-06 в направлении г. Житомир (ограничение скорости 110 км/ч)
  • на 158 км + 305 (с. Березовка, Житомирского р-на) автодороги М-06 в направлении г. Ровно (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Кропивницкий:

  • ул. Яновского, 65, в направлении ул. Ушакова (ограничение скорости 50 км/ч)
  • ул. Холодноярская, 196, в направлении ул. Короленко (ограничение скорости 50 км/ч)
  • ул. Полтавская, 40, в направлении ул. Дружбы Народов (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Харьков:

  • просп. Московский, 118, в направлении ул. Соича (ограничение скорости 50 км/ч)

Отмечается, что места расположения камер автофиксации выбрали из-за большого количества выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП с тяжелыми последствиями.

В МВД заявили, что за год функционирования системы количество зафиксированных событий с признаками правонарушения снизилась почти в 10 раз. А одним из главных положительных последствий введения автофиксации является уменьшение количества ДТП в 3 раза в местах, где были установлены камеры.

Украинская правда

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Темы: дороги
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