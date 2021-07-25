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Львівську модель, експомічницю голови облради позбавили прав за ДТП під наркотиками

Неділя, 25 липня 2021, 21:21
Львівську модель, експомічницю голови облради позбавили прав за ДТП під наркотиками
фото: патрульна поліція

Галицький районний суд Львова оштрафував на 17 тисяч грн і позбавив водійських прав 24-річну львівську модель Анну-Мар'яну Самолук, яка скоїла ДТП, перебуваючи під дією наркотиків.

Джерело: Zaxid.net

Деталі: 28 травня близько 16:00 на вул. Ковжуна у Львові автомобіль Tesla наїхав на припаркований автомобіль Porsche Cayenne. Водійка Tesla одразу втекла з місця ДТП.

Коли 24-річну водійку Tesla знайшли патрульні, то вирішили перевірити її на стан наркотичного сп’яніння. Результат тесту у лікарні показав, що модель керувала машиною під дією екстазі (MDMA), метамфетаміну та амфетаміну.

Самолук надала поліції пояснення, що святкувала свій день народження та вважала, що вже не перебуває у стані наркотичного сп`яніння. Водійка не заперечила свою провину.

 

Уже під час розгляну адмінпротоколу у Галицькому райсуді 21 липня адвокат водійки заперечив, що вона була у стані наркотичного сп’яніння за кермом. Втім жодних доказів цієї позиції суд не побачив.

 

Таким чином суддя Віталій Стрельбицький визнав Анну-Мар'яну Самолук винною у керуванні автомобілем у нетверезому стані, порушенні ПДР та залишенні місця ДТП. Суд оштрафував її на 17 тисяч грн з позбавленням водійських прав на рік. Дівчина може протягом 10 днів подати апеляцію на цю судову постанову.

Самолук з дитинства працює моделлю, у 2017 році увійшла у фінал конкурсу "Міс Україна". Також вона була помічницею ексдепутата та голови Львівської обласної ради 6 скликання Петра Колодія.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛьвівДТПнаркотики
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