Львовскую модель, экс-помощницу главы облсовета лишили прав за ДТП под наркотиками

Галицкий районный суд Львова оштрафовал на 17 тысяч гривен и лишил водительских прав 24-летнюю львовскую модель Анну-Марьяну Самолук, совершившую ДТП под действием наркотиков.

Источник: Zaxid.net

Детали: 28 мая около 16:00 на ул. Ковжуна во Львове автомобиль Tesla наехал на припаркованный автомобиль Porsche Cayenne. Водитель Tesla сразу скрылась с места ДТП.

Когда 24-летнюю водителя Tesla нашли патрульные, то решили проверить ее на состояние наркотического опьянения. Результат теста в больнице показал, что модель руководила машиной под действием экстази (MDMA), метамфетамина и амфетамина.

Самолук предоставила полиции объяснения, что праздновала свой день рождения и считала, что уже не находится в состоянии наркотического опьянения. Водитель не отрицала свою вину.

Уже во время рассмотрю админпротокола в Галицком райсуде 21 июля адвокат водительницы отрицал, что она была в состоянии наркотического опьянения за рулем. Впрочем никаких доказательств этой позиции суд не увидел.

Таким образом судья Виталий Стрельбицкий признал Анну-Марьяну Самолук виновной в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, нарушении ПДД и оставлении места ДТП. Суд оштрафовал ее на 17 тысяч грн с лишением водительских прав на год. Девушка может в течение 10 дней подать апелляцию на это судебное постановление.

Самолук с детства работает моделью, в 2017 году вошла в финал конкурса "Мисс Украина". Также она была помощницей экс-депутата и председателя Львовского областного совета 6 созыва Петра Колодия.