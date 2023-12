Потоп у Лондоні: закриті станції метро і дороги

Сильні зливи і грози викликали підтоплення в деяких частинах Лондона.

Джерело: ВВС

Деталі: Рятувальники за декілька годин у неділю прийняли близько 300 дзвінків – в основному з приводу затоплених підвалів або доріг.

Багато доріг у Лондоні закриті через підтоплення, в тому числі тунель Блекуолл, автомагістраль A12 і частини Північного кільцевого шосе. На інших маршрутах бувають тривалі затори.

Також закрито вісім станцій метро і одна наземна станція.

Flooding at Pudding Mill Lane. Never seen anything like this before. #LondonFlooding pic.twitter.com/3yMjfFLXsW