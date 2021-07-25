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Потоп у Лондоні: закриті станції метро і дороги

Неділя, 25 липня 2021, 22:10
Потоп у Лондоні: закриті станції метро і дороги
benn achilleas/Twitter

Сильні зливи і грози викликали підтоплення в деяких частинах Лондона.

Джерело: ВВС

Деталі: Рятувальники за декілька годин у неділю прийняли близько 300 дзвінків – в основному з приводу затоплених підвалів або доріг.

Багато доріг у Лондоні закриті через підтоплення, в тому числі тунель Блекуолл, автомагістраль A12 і частини Північного кільцевого шосе. На інших маршрутах бувають тривалі затори.

Також закрито вісім станцій метро і одна наземна станція.

У соцмережах публікують фото і відео затоплених доріг, станцій і магазинів.

"Українська правда" в Threads

Теми: Велика Британія
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