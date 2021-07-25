Потоп у Лондоні: закриті станції метро і дороги

Сильні зливи і грози викликали підтоплення в деяких частинах Лондона.

Джерело: ВВС

Деталі: Рятувальники за декілька годин у неділю прийняли близько 300 дзвінків – в основному з приводу затоплених підвалів або доріг.

Багато доріг у Лондоні закриті через підтоплення, в тому числі тунель Блекуолл, автомагістраль A12 і частини Північного кільцевого шосе. На інших маршрутах бувають тривалі затори.

Також закрито вісім станцій метро і одна наземна станція.

Flooding at Pudding Mill Lane. Never seen anything like this before. #LondonFlooding pic.twitter.com/3yMjfFLXsW — Dominic Buxton (@DominicBuxton) July 25, 2021

my trip to big sainsburys has not gone as planned #london #floods pic.twitter.com/RQM2dk3IzU — Sandy Downs (@sandy_downs) July 25, 2021

У соцмережах публікують фото і відео затоплених доріг, станцій і магазинів.