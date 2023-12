Потоп в Лондоне: закрыты станции метро и дороги

Сильные ливни и грозы вызвали подтопления в некоторых частях Лондона.

Источник: ВВС

Детали: Спасатели за несколько часов в воскресенье приняли около 300 звонков – в основном по поводу затопленных подвалов или дорог.

Многие дороги в Лондоне закрыты из-за наводнения, в том числе туннель Блэкуолл, автомагистраль A12 и части Северного кольцевого шоссе. На других маршрутах бывают длительные пробки.

Также закрыты восемь станций метро и одна наземная станция.

Flooding at Pudding Mill Lane. Never seen anything like this before. #LondonFlooding pic.twitter.com/3yMjfFLXsW