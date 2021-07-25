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На Одещині поліцейський чиновник позичив $300 тисяч і зник – ЗМІ

Неділя, 25 липня 2021, 23:41
"Бессарабія Inform"

Заступник начальника управління патрульної поліції міста Ізмаїла Одеської області Іван Митькин кілька днів тому перестав виходити на зв'язок, перед цим позичивши у товаришів по службі близько 300 тисяч доларів.

Джерело: "Думська" з посиланням на джерела в прокуратурі, "Бессарабія Inform"

Деталі: За даними "Думської", Митькин позичив у своїх товаришів по службі близько 300 тисяч доларів, нібито на закупівлю врожаю зернових.

"Протягом кількох місяців його знайомі вкладалися в авантюру патрульного, що обіцяла великі прибутки. Набравши боргів, офіцер поліції почав ухилятися від кредиторів", - пише видання.

Повідомляється також, що перед зникненням, 22 липня, патрульний обікрав квартиру, яку знімав зі своїми колегами. У поліцію повідомили, що невідомий, шляхом підбору ключів від вхідних дверей, проник до квартири, звідки викрав пристрій для відстрілу гумових куль "Форт" і документи на автомобіль "Мерседес W140", а також гроші в сумі 2000 гривень.

Камери відеоспостереження зафіксували, як схожа на Митькина людина залишила квартиру приблизно в той самий час, коли була здійснена крадіжка.

 
"Бессарабія Inform"

Як повідомляє місцеве видання "Бессарабія Inform", протягом останніх декількох місяців Митькин позичав у знайомих ізмаїльчан суми від 2000 до 60 000 у.е, набравши в цілому близько 300 тисяч у.о. Гроші поліцейський брав під нібито закупівлю і подальший вигідний перепродаж врожаю зернових, обіцяючи кредиторам хороший заробіток.

У п'ятницю ввечері Митькин поїхав на вихідні до родини в Одесу, але вже в суботу, дізнавшись, що його викрили, перестав виходити на зв'язок і вийшов з усіх робочих груп. На даний момент місце його перебування невідоме. Поліцейські займаються пошуком.

Іван Митькин з'явився в Ізмаїлі в грудні 2019 року. Він був прикомандирований з Одеси на посаду заступника начальника Відділу організації несення служби в Ізмаїлі Управління патрульної поліції. Сам він родом з Ананьївського району. Одружений, має двох синів, один з яких народився два місяці тому.

Теми: Одеська областьполіція


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