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В Одесской области полицейский чиновник одолжил $300 тысяч и исчез – СМИ

Воскресенье, 25 июля 2021, 23:41
В Одесской области полицейский чиновник одолжил $300 тысяч и исчез – СМИ
"Бессарабия Inform"

Замначальника управления патрульной полиции города Измаила Одесской области Иван Митькин несколько дней назад перестал выходить на связь, перед этим одолжив у сослуживцев около 300 тысяч долларов.

Источник: "Думская" со ссылкой на источники в прокуратуре, "Бессарабия Inform"

Детали: По данным "Думской", Митькин одолжил у своих сослуживцев около 300 тысяч долларов, якобы на закупку урожая зерновых.

"В течение нескольких месяцев его знакомые вкладывались в сулившую большие прибыли авантюру патрульного. Набрав долгов, офицер полиции начал увиливать от кредиторов", - пишет издание.

Сообщается также, что перед исчезновением, 22 июля, патрульный обокрал квартиру, которую снимал со своими коллегами. В полицию сообщили, что неизвестный, путем подбора ключей от входной двери, проник в квартиру, откуда похитил устройство для отстрела резиновых пуль "ФОРТ" и документы на автомобиль "Мерседес W140", а также деньги в сумме 2000 гривен.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как похожий на Митькина человек покинул квартиру приблизительно в то же время, когда была совершена кража.

 
"Бессарабия Inform"

Как сообщает местное издание "Бессарабия Inform", в течении последних нескольких месяцев Митькин одалживал у знакомых измаильчан суммы от 2000 до 60 000 у.е, набрав в целом порядка 300 000 у.е. Деньги полицейский брал под якобы закупку и дальнейшую выгодную перепродажу урожая зерновых, обещая кредиторам хороший заработок.

В пятницу вечером Митькин уехал на выходные к семье в Одессу, но уже в субботу, узнав, что его разоблачили, перестал выходить на связь и удалился из всех рабочих групп. На данный момент место его нахождения неизвестно. Полицейские занимаются поиском.

Иван Митькин появился в Измаиле в декабре 2019 года. Он был прикомандирован из Одессы на должность заместителя начальника Отдела организации несения службы в Измаиле Управления патрульной полиции. Сам он родом из Ананьевского района. Женат, имеет двоих сыновей, один из которых родился два месяца назад.

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Темы: Одесская областьполиция
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