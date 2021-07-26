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Через пожежі на італійському острові Сардинія евакуювали кілька сотень людей

Понеділок, 26 липня 2021, 02:58
Через пожежі на італійському острові Сардинія евакуювали кілька сотень людей

На середземноморському італійському острові Сардинія в неділю спалахнули пожежі, за ніч евакуювали майже 400 людей.

Джерело: Reuters

Деталі: У неділю Італія звернулася до європейських держав з проханням надіслати літаки, щоб допомогти приборкати пожежі, що охопили частину острова Сардинія і спричинили евакуацію сотень людей.

Пожежі вирували по всій провінції Орістано, спалюючи тисячі гектарів землі, вбиваючи тварин та пошкоджуючи майно.

Повідомлень про смерть та серйозні травмування не надходило, проте італійське інформаційне агентство ANSA заявило, що в неділю 400 людей було евакуйовано.

Орган цивільного захисту повідомив, що в районі Орістано гасили пожежі сім літаків Canadair.

Гарячі південно-західні вітри ускладнювали зусилля рятувальників.

"Українська правда" в Threads

Теми: пожежаІталія
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