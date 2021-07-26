Из-за пожаров на итальянском острове Сардиния эвакуировали несколько сотен человек
На средиземноморском итальянском острове Сардиния в воскресенье вспыхнули пожары, за ночь эвакуировали почти 400 человек.
Источник: Reuters
Детали: В воскресенье Италия обратилась к европейским государствам с просьбой прислать самолеты, чтобы помочь обуздать пожары, охватившие часть острова Сардиния и вызвавшие эвакуацию сотен людей.
Пожары бушевали по всей провинции Ористано, сжигая тысячи гектаров земли, убивая животных и повреждая имущество.
Сообщений о смерти и серьезных травмах не поступало, однако итальянское информационное агентство ANSA заявило, что в воскресенье 400 человек были эвакуированы.
Орган гражданской защиты сообщил, что в районе Ористано тушили пожары семь самолетов Canadair.
Горячие юго-западные ветры осложняли усилия спасателей.