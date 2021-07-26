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Из-за пожаров на итальянском острове Сардиния эвакуировали несколько сотен человек

Понедельник, 26 июля 2021, 02:58
Из-за пожаров на итальянском острове Сардиния эвакуировали несколько сотен человек

На средиземноморском итальянском острове Сардиния в воскресенье вспыхнули пожары, за ночь эвакуировали почти 400 человек.

Источник: Reuters

Детали: В воскресенье Италия обратилась к европейским государствам с просьбой прислать самолеты, чтобы помочь обуздать пожары, охватившие часть острова Сардиния и вызвавшие эвакуацию сотен людей.

Пожары бушевали по всей провинции Ористано, сжигая тысячи гектаров земли, убивая животных и повреждая имущество.

Сообщений о смерти и серьезных травмах не поступало, однако итальянское информационное агентство ANSA заявило, что в воскресенье 400 человек были эвакуированы.

Орган гражданской защиты сообщил, что в районе Ористано тушили пожары семь самолетов Canadair.

Горячие юго-западные ветры осложняли усилия спасателей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: пожарИталия
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