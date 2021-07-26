Президент Тунісу відправив прем’єра у відставку і заморозив роботу парламенту

Президент Тунісу Каїс Саїд відправив у відставку прем’єр-міністра Хішама Машиші і заморозив роботу парламенту, а також зняв із депутатів недоторканість.

Джерело: Reuters

Деталі: Саїд заявив, що бере на себе виконавчу владу за сприяння нового прем'єр-міністра.

Крім того, під час телевізійного виступу президент пригрозив у разі опору застосовувати збройні сили.

Про таке рішення Саїд оголосив після масового антиурядового протесту в Тунісі на тлі незадоволення тим, як кабінет міністрів бореться з пандемією COVID-19. Разом із тим протестуючі виступали проти політики провладної партії, вимагали розпуску парламенту.

Спікер парламенту, лідер правлячої партії "Ан-Нахда" Рашид Ганнуші розцінив дії президента як "переворот, спрямований проти революції і конституції".