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Президент Тунісу відправив прем’єра у відставку і заморозив роботу парламенту

Понеділок, 26 липня 2021, 04:36
Президент Тунісу відправив прем’єра у відставку і заморозив роботу парламенту

Президент Тунісу Каїс Саїд відправив у відставку прем’єр-міністра Хішама Машиші і заморозив роботу парламенту, а також зняв із депутатів недоторканість.

Джерело: Reuters

Деталі: Саїд заявив, що бере на себе виконавчу владу за сприяння нового прем'єр-міністра.

Крім того, під час телевізійного виступу президент пригрозив у разі опору застосовувати збройні сили.

Про таке рішення Саїд оголосив після масового антиурядового протесту в Тунісі на тлі незадоволення тим, як кабінет міністрів бореться з пандемією COVID-19. Разом із тим протестуючі виступали проти політики провладної партії, вимагали розпуску парламенту.

Спікер парламенту, лідер правлячої партії "Ан-Нахда" Рашид Ганнуші розцінив дії президента як "переворот, спрямований проти революції і конституції".

"Українська правда" у Threads

Теми: світмітинги
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