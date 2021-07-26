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Президент Туниса отправил премьера в отставку и заморозил работу парламента

Понедельник, 26 июля 2021, 04:36

Президент Туниса Каис Саид отправил в отставку премьер-министра Хишама Машиши и заморозил работу парламента, а также снял с депутатов неприкосновенность.

Источник: Reuters

Детали: Саид заявил, что берет на себя исполнительную власть при содействии нового премьер-министра.

Кроме того, во время телевизионного выступления президент пригрозил в случае сопротивления применять вооруженные силы.

О таком решении Саид объявил после массового антиправительственного протеста в Тунисе на фоне недовольства тем, как кабинет министров борется с пандемией COVID-19. Вместе с тем протестующие выступали против политики правящей партии, требовали роспуска парламента.

Спикер парламента, лидер правящей партии "Ан-Нахда" Рашид Ганнуши расценил действия президента как "переворот, направленный против революции и конституции".

Темы: мирмитинги
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