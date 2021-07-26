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213 випадків COVID і 2 смерті від коронавірусу зафіксували у неділю в Україні

Понеділок, 26 липня 2021, 08:18
УП

За добу 25 липня в Україні зафіксували 213 нових випадків захворювання на COVID-19 і 2 летальних випадки, госпіталізували з коронавірусною хворобою чи підозрою на неї 256 осіб, одужали 170 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: За останню добу найбільше підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (71), Одеській (33), Житомирській (17), Вінницькій (14) та Харківській (12) областях. 

Серед нових хворих 11 дітей та жодного медпрацівника.

За добу протестували: методом ПЛР – 7 562 особи, методом ІФА – 1 905 осіб, експрес-тестами – 6 328 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус SARS CoV 2 виявили у 2 248 663 осіб, одужали 2 184 365 осіб, померли 52 849 хворих.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяМОЗ


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