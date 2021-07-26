213 случаев COVID и 2 смерти от коронавируса зафиксировали в воскресенье в Украине

За сутки 25 июля в Украине зафиксировали 213 новых случаев заболевания COVID-19 и 2 летальных случая, госпитализировали с коронавирусной болезнью или подозрением на нее 256 человек, выздоровели 170 человек.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: За последние сутки больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в .. Киев (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях.

Среди новых больных 11 детей и ни одного медработника.

За сутки протестовали: методом ПЦР – 7 562 человека, методом ИФА – 1 905 человек, экспресс-тестами – 6 328 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус SARS CoV 2 обнаружили у 2 248 663 человек, выздоровели 2 184 365 человек, умерли 52 849 больных.

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