Спека повертається: Україну "просмажить" до +36°

На українців чекає спекотний тиждень: понеділок буде без опадів, вдень очікується 26-31°.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 26 липня невелика хмарність. Без опадів, лише на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів 18-23°; вдень 26-31°.

У Києві 26 липня сухо. Вдень 27-29°. На Київщині також без опадів, вдень 26-31°.

27 липня короткочасні дощі можливі на заході України, 28 липня - і в північних та центральних областях. Під час гроз очікуються шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 22°; вдень 27-32°, на півдні місцями 33-35°, 28 липня у Чернігівській та Сумській областях 24-29°.

У столиці та у Київській області у вівторок невелика хмарність, без опадів; 28 липня мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.

29-30 липня в Україні місцями короткочасні дощі, грози, лише 30 липня у північних та більшості західних областей без опадів. Температура вночі 14-20°, вдень 27-33°; на півдні країни вночі 18-24°, вдень 30-36°.

У Києві та столичному регіоні вдень 29 липня місцями короткочасний дощ, гроза. 30 липня без опадів. Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°.