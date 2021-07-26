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Жара возвращается: Украину "прожарит" до +36°

Понедельник, 26 июля 2021, 09:14
Жара возвращается: Украину прожарит до +36°

Украинцев ждет жаркая неделя, понедельник будет без осадков, днем ​​ожидается 26-31°.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 26 июля переменная облачность. Без осадков, лишь на крайнем западе страны местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей 18-23°; днем 26-31°.

В Киеве 26 июля сухо. Днем 27-29°. На Киевщине также без осадков, днем ​​26-31°.

27 июля кратковременные дожди возможны на западе Украины, 28 июля - в северных и центральных областях. Во время гроз ожидаются шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 22°; днем 27-32°, на юге местами 33-35°. 28 июля в Черниговской и Сумской областях 24-29°.

В столице и в Киевской области во вторник облачно, без осадков; 28 июля переменная облачность, кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 15-20°, днем ​​27-32°.

29-30 июля в Украине местами кратковременные дожди, грозы, лишь 30 июля в северных и большинстве западных областей без осадков. Температура ночью 14-20°, днем ​​27-33°; на юге страны ночью 18-24°, днем ​​30-36°.

В Киеве и столичном регионе днем ​​29 июля местами кратковременный дождь, гроза. 30 июля без осадков. Температура ночью 14-19°, днем ​​27-32°.

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Темы: погода
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