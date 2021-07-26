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У Франції затвердили "паспорти здоров’я" і обов'язкову вакцинацію медиків попри протести

Понеділок, 26 липня 2021, 10:20

У ніч на понеділок парламент Франції затвердив закон, що вимагає пред’явити ковідний "паспорт здоров’я" у ресторанах та для внутрішніх поїздок країною, а також зобов'язує вакцинуватися всіх медичних працівників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Обидва заходи викликали протести і політичну напруженість у Франції. Президент Еммануель Макрон і його уряд заявляють, що ці кроки необхідні для захисту вразливих груп населення та лікарень на тлі зростання інфекцій, і щоб уникнути нових коронавірусних обмежень.

Закон вимагає, щоб всі працівники сектора охорони здоров'я розпочали вакцинацію до 15 вересня. В іншому випадку вони ризикують бути відстороненими.

Закон також вимагає пред’явити "паспорт здоров'я" для входу в усі ресторани, поїзди, літаки і деякі інші громадські місця. Спочатку ця вимога застосовуватиметься до всіх дорослих, але починаючи з 30 вересня вона пошириться і на всіх осіб, старших 12 років.

Щоб отримати "паспорт здоров’я", люди повинні мати докази того, що вони повністю вакциновані, недавно отримали негативний результат тесту або недавно вилікувалися від вірусу. Перепустка може бути у паперовому чи цифровому вигляді.

Окремо буде видана постанова уряду, у якій викладуть норми щодо документів про вакцинацію з інших країн.

Законопроєкт був оприлюднений всього шість днів тому. Французькі законодавці працювали всі вихідні, щоб прийти до компромісної версії, яку Сенат схвалив у ніч на неділю і пізніше Національні збори.

Правила можуть бути застосовані до 15 листопада, в залежності від епідеміологічної ситуації.

Близько 160 тисяч людей протестували у Франції в суботу проти "паспорта здоров’я" для ресторанів і обов'язкової вакцинації медичних працівників.

Теми: Франціявакцинація
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