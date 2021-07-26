Во Франции утвердили "паспорта здоровья" и обязательную вакцинацию медиков несмотря на протесты

В ночь на понедельник парламент Франции утвердил закон, который требует предъявить ковидный "паспорт здоровья" в ресторанах и для внутренних поездок по стране, а также обязывает вакцинироваться всех медицинских работников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Оба мероприятия вызвали протесты и политическую напряженность во Франции. Президент Эммануэль Макрон и его правительство заявляет, что эти шаги необходимы для защиты уязвимых групп населения и больниц на фоне роста инфекции и во избежание новых коронавирусных ограничений.

Закон требует, чтобы все работники сектора здравоохранения начали вакцинацию до 15 сентября. В противном случае они рискуют быть отстраненными.

Закон также требует предъявить "паспорт здоровья" для входа во все рестораны, поезда, самолеты и некоторые другие общественные места. Сначала это требование будет применяться ко всем взрослым, но начиная с 30 сентября она распространится и на всех лиц старше 12 лет.

Чтобы получить "паспорт здоровья", люди должны иметь доказательства того, что они полностью вакцинированы, недавно получили отрицательный результат теста или недавно вылечились от вируса. Пропуск может быть в бумажном или цифровом виде.

Отдельно будет издано постановление правительства, в котором изложат нормы относительно документов о вакцинации из других стран.

Законопроект был обнародован всего шесть дней назад. Французские законодатели работали все выходные, чтобы прийти к компромиссной версии, которую Сенат одобрил в ночь на воскресенье и позже Национальное собрание.

Правила могут быть применены к 15 ноября, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Около 160 тысяч человек протестовали во Франции в субботу против "паспорта здоровья" для ресторанов и обязательной вакцинации медицинских работников.