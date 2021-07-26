Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Перспективний дебют: Середа і Сербін увійшли в топ-6 із синхронних стрибків на Олімпіаді

Понеділок, 26 липня 2021, 10:31
Перспективний дебют: Середа і Сербін увійшли в топ-6 із синхронних стрибків на Олімпіаді
suspilne.media

Україна стала шостою в єдиному синхронному виді стрибків у воду на Олімпійських іграх у Токіо 26 липня.

Джерело: Суспільне

Деталі: Збірна України зі стрибків у воду за кваліфікаційний період на Олімпійських іграх-2020  здобула шість ліцензій: п'ять в особистих стрибках, одну – в синхронних. Дві з них здобув 15-річний Олексій Середа – окрім синхронних стрибків, він змагатиметься у стрибках з 10-метрової вишки.

У синхронних стрибках Олексій Середа змагався у парі з 19-річним Олегом Сербіним. У цій дисципліні вони мали одночасно стрибати з 10-метрової вишки у воду, стрибок оцінювали судді.

Змагання у синхронних стрибках розпочалися одразу з фіналу, куди пройшли вісім збірних. Серед них – і Україна.

Формат змагань передбачав виконання кожною збірною шість стрибків. Залежно від складності стрибка, а також входу у воду, спортсмени отримували оцінки.

Серед учасників змагань Україна та господарі змагань Японія мали найлегшу програму стрибків. Це означало, що Середі та Сербіну потрібно було безпомилково виконати свою програму, щоб випередити інших суперників зі складнішими стрибками.

Головними суперниками України за медалі були команди Китаю, а також представники ОКР та Великої Британії, які розділили між собою подіум на чемпіонаті світу з водних видів спорту. Україна на тому турнірі фінішувала четвертою, причому виступили саме Середа та Сербін.

Олексій Середа та Олег Сербін мали розпочинати четвертими у синхронних стрибках. Після першої спроби українці йшли останніми, але перед закінченням першої половини програми стрибків Середа та Сербін піднялися на шосте місце - сприяв цьому результат третього стрибка, складністю 3.2, за який вони отримали 80.64 бали.

Після четвертого стрибка українцям вдалося піднятися на п'яте місце. Але розраховувати на медалі надалі було важко: складність стрибків Середи та Сербіна була не найвищою серед суперників.

Перед останнім стрибком Україна піднялася на четверте місце! Проте відстань від представників ОКР складала біля 22 балів, і подолати її було важко. А втримати четверте місце було непросто: представники Канади виконали останній стрибок на 80.64 бали.

У підсумку Україна пропустила уперед і Канаду, і Мексику. І посіла шосте місце.

Олімпійськими чемпіонами зі стрибків у воду стали британці. За останній стрибок вони отримали 101 бал, хоча перед заключною спробою перевага Великої Британії над Китаєм складала лише один бал. Така ж відстань була і за підсумками усіх шести стрибків.

Стрибки у воду. 10-метрова вишка, чоловіки. Фінал:

  1. Велика Британія – 471.81;
  2. Китай – 470.58;
  3. ОКР – 439.92.

Україна шоста з результатом 400.44.

Довідка: Найкращим результатом України на Олімпіаді у синхронних стрибках з 10-метрової вишки залишається виступ у 2004 році Романа Володькова та Антона Захарова. В Афінах вони посіли четверте місце.

"Українська правда" у Threads

Теми: Олімпіадаспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Олімпіада
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
Міжнародний олімпійський комітет став на бік агресора: як відновити справедливість
Глава МОК хоче, щоб росіяни та білоруси взяли участь в Олімпіаді
Останні новини
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама: