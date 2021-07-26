Перспективний дебют: Середа і Сербін увійшли в топ-6 із синхронних стрибків на Олімпіаді

Україна стала шостою в єдиному синхронному виді стрибків у воду на Олімпійських іграх у Токіо 26 липня.

Джерело: Суспільне

Деталі: Збірна України зі стрибків у воду за кваліфікаційний період на Олімпійських іграх-2020 здобула шість ліцензій: п'ять в особистих стрибках, одну – в синхронних. Дві з них здобув 15-річний Олексій Середа – окрім синхронних стрибків, він змагатиметься у стрибках з 10-метрової вишки.

У синхронних стрибках Олексій Середа змагався у парі з 19-річним Олегом Сербіним. У цій дисципліні вони мали одночасно стрибати з 10-метрової вишки у воду, стрибок оцінювали судді.

Змагання у синхронних стрибках розпочалися одразу з фіналу, куди пройшли вісім збірних. Серед них – і Україна.

Формат змагань передбачав виконання кожною збірною шість стрибків. Залежно від складності стрибка, а також входу у воду, спортсмени отримували оцінки.

Серед учасників змагань Україна та господарі змагань Японія мали найлегшу програму стрибків. Це означало, що Середі та Сербіну потрібно було безпомилково виконати свою програму, щоб випередити інших суперників зі складнішими стрибками.

Головними суперниками України за медалі були команди Китаю, а також представники ОКР та Великої Британії, які розділили між собою подіум на чемпіонаті світу з водних видів спорту. Україна на тому турнірі фінішувала четвертою, причому виступили саме Середа та Сербін.

Олексій Середа та Олег Сербін мали розпочинати четвертими у синхронних стрибках. Після першої спроби українці йшли останніми, але перед закінченням першої половини програми стрибків Середа та Сербін піднялися на шосте місце - сприяв цьому результат третього стрибка, складністю 3.2, за який вони отримали 80.64 бали.

Після четвертого стрибка українцям вдалося піднятися на п'яте місце. Але розраховувати на медалі надалі було важко: складність стрибків Середи та Сербіна була не найвищою серед суперників.

Перед останнім стрибком Україна піднялася на четверте місце! Проте відстань від представників ОКР складала біля 22 балів, і подолати її було важко. А втримати четверте місце було непросто: представники Канади виконали останній стрибок на 80.64 бали.

У підсумку Україна пропустила уперед і Канаду, і Мексику. І посіла шосте місце.

Олімпійськими чемпіонами зі стрибків у воду стали британці. За останній стрибок вони отримали 101 бал, хоча перед заключною спробою перевага Великої Британії над Китаєм складала лише один бал. Така ж відстань була і за підсумками усіх шести стрибків.

Стрибки у воду. 10-метрова вишка, чоловіки. Фінал:

Велика Британія – 471.81; Китай – 470.58; ОКР – 439.92.

Україна шоста з результатом 400.44.

Довідка: Найкращим результатом України на Олімпіаді у синхронних стрибках з 10-метрової вишки залишається виступ у 2004 році Романа Володькова та Антона Захарова. В Афінах вони посіли четверте місце.